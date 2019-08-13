В Госдуме предложили поэтапно переходить на четырёхдневную рабочую неделю

"Единая Россия" поддержала инициативу профсоюзов о сокращении трудовых будней без урезания зарплаты сотрудников.

В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу профсоюзов ежегодно сокращать рабочую неделю, сообщает АГН "Москва". Через определённый срок это позволит полноценно перейти на четырёхдневные трудовые будни.

— Можно было бы законодательно установить ежегодное сокращение рабочего времени в один из дней, предположим, в пятницу, примыкающую к выходным, на один час, потом до половины — до четырёхчасового рабочего дня, а затем ввести четырёхдневную рабочую неделю, — заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По словам парламентария, сокращение трудовой недели позволит людям проводить больше времени с семьёй, заниматься самообразованием и просто отдыхать.