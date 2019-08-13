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Регион
Опубликовано 13 августа 2019, 13:51

В Госдуме предложили поэтапно переходить на четырёхдневную рабочую неделю

Фото © Президент России

Фото © Президент России

"Единая Россия" поддержала инициативу профсоюзов о сокращении трудовых будней без урезания зарплаты сотрудников.

В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу профсоюзов ежегодно сокращать рабочую неделю, сообщает АГН "Москва". Через определённый срок это позволит полноценно перейти на четырёхдневные трудовые будни.

Можно было бы законодательно установить ежегодное сокращение рабочего времени в один из дней, предположим, в пятницу, примыкающую к выходным, на один час, потом до половины — до четырёхчасового рабочего дня, а затем ввести четырёхдневную рабочую неделю, — заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По словам парламентария, сокращение трудовой недели позволит людям проводить больше времени с семьёй, заниматься самообразованием и просто отдыхать.

Ранее СМИ сообщили, что уменьшение количества трудовых будней никак не повлияет на размер заработной платы. По мнению Федерации независимых профсоюзов России, такое нововведение должно оптимизировать время труда и отдыха. Подобная инициатива также была озвучена Дмитрием Медведевым. По словам премьера, достижения технического прогресса не требуют от людей таких трудовых затрат, как раньше.

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Алексей Берковиц
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