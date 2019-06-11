Медведев предсказал введение четырёхдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем четырёхдневная рабочая неделя станет основой социально-трудового контракта. Об этом глава правительства рассказал в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве.
— Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей, — заявил Медведев.
Ранее Лайф рассказывал, как новозеландская компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Теперь её сотрудники работают по 30 часов в неделю вместо 37,5, при этом повысив производительность труда и не потеряв в зарплате.
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