Володин заявил, что за указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп
Вячеслав Володин. Фото © Пресс-служба Госдумы
По мнению парламентария, приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, — популизм.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за решением упростить процедуру выдачи украинского гражданства россиянам стоит Госдеп США.
— Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам РФ, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам. <...> На Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда украинский лидер начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм, — приводит сайт Госдумы слова Володина.
Ранее соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он касается граждан России, которые подверглись "политическим преследованиям".