Политолог назвал украинский указ о гражданстве для россиян "обезьянничеством"

Эксперт считает, что единичные случаи получения паспортов Украины будут растиражированы украинскими СМИ.

Политолог и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает "обезьянничеством" решение президента Украины Владимира Зеленского упростить выдачу гражданства для некоторых россиян. В беседе с News.ru он выразил уверенность, что этот шаг был ответом на закон о российских паспортах для жителей Донбасса.

— Это называется "Смотрите, пацаны, как я могу"! Что-то из этого разряда. Это никаких последствий иметь не будет, кроме того что пара-тройка россиян получат украинское гражданство по своим каким-то причинам и будут распиарены украинскими СМИ как массовое явление, — высказался Мухин.

Политолог уверен, что это не станет массовым явлением.

— Это просто их "ответ Чемберлену", — добавил эксперт.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданство Украины предлагается выдавать иностранцам и лицам без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины" (принимали участие в силовой операции в Донбассе на стороне украинской армии. — Прим. Лайфа) или подверглись политическим преследованиям. Указ направлен на россиян.

Ранее летом в России был упрощён порядок получения гражданства для всех проживающих в РФ украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.