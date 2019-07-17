Путин упростил получение гражданства России для большего числа украинцев

Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках.

Президент Владимир Путин внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что теперь на получение российского гражданства в упрощённом порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие во всех районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 и 24 апреля 2014 года соответственно.

Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. Причиной такого решения Путин назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.