В Черногории ввели штрафы до 20 тысяч евро за курение в помещениях

Теперь, как и в России, курилки там должны быть изолированы от остальной части здания.

В Черногории вступил в силу закон, который запрещает курение в закрытых помещениях. Ограничение распространяется на все общественные и коммерческие объекты, кроме казино. Штраф для владельцев заведений-нарушителей может составить до 20 тысяч евро.

В документе также прописано, какими характеристиками должны обладать курилки. Так, эти помещения должны иметь площадь не менее десяти квадратных метров и занимать не более 20% рабочего или общественного пространства. Курилки должны быть изолированы от утечки табачного дыма. Кроме того, они не могут служить проходом в другие помещения.

Парламент страны принял документ 31 июля. Каким образом будет осуществляться контроль за исполнением закона в одной из самых курящих стран региона, не уточнятся.