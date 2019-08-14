В Госдуме пояснили Лайфу идею запретить в России старые машины

Там уточнили, что речь идёт не о личном, а только о коммерческом транспорте, который может стать опасным для пассажиров.

Первый зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг объяснил Лайфу инициативу депутатов о запрете на использование старых автомобилей.

— Там не предложено запретить эксплуатацию, там предложено обратиться к правительству, чтобы оно выработало меры по ускоренному выведению из эксплуатации этого транспорта, который наносит максимальный экологический ущерб и составляет потенциальную опасность на дорогах, — отметил он.

Также депутат пояснил, о каких именно автомобилях идёт речь.

— Речь идёт только о коммерческом транспорте, ни о каком личном транспорте речи не идёт. Вот вы даже вспоминаете ситуацию, когда едете за грузовиком или за автобусом старым, а из него клубы дыма идут. Вот речь идёт о том, чтобы как-то собственников этих транспортных средств стимулировать, чтобы они их выводили из эксплуатации. Абсолютно разумная инициатива, — добавил Гартунг.