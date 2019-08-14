Зюганов: Запад платит сумасшедшие деньги, чтобы снова бросить нас в пучину 90-х

Лидер коммунистов не сомневается, что ситуация с выборами в Мосгордуму была использована провокаторами с той же целью.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил свои опасения из-за ситуации, которая сложилась в столице из-за выборов в Мосгордуму. Лидер коммунистов убеждён, что есть силы, которые навязывают России "варианты 90-х годов" и для этого пытаются раскачать обстановку.

— Стабильность держится на стабильности экономики и на стабильности в Москве и Санкт-Петербурге. Мы сейчас видим, что все эти три элемента подвергаются жёсткой атаке, — указал Зюганов на пресс-конференции в среду.

Вместе с тем политик полностью поддержал формирование в Госдуме Комиссии по расследованию "вмешательства тех, кто хотел бы поджечь нашу страну". Речь идёт о специальной рабочей группе, которая будет изучать факты вмешательства во внутренние дела России. По мнению Зюганова, иностранное влияние очевидно и на примере ситуации с массовыми беспорядками в столице. Так, лидер коммунистов осудил высказывания американского конгрессмена Стени Хойера в поддержку организаторов незаконных митингов, напомнив, что речь идёт о "главном инициаторе санкций" в отношении нашей страны.

— Зарубежные страны платят сумасшедшие деньги, чтобы снова бросить нас в пучину 90-х, — добавил политик.

Впрочем, у Зюганова есть претензии и к самим участникам несогласованных акций. Например, его внимание привлёк лозунг "Я за полную свободу", который имел место на одном из митингов.

— Я тоже за свободу, — согласился Зюганов. — Но когда свободу диктуют жулики, проходимцы и мерзавцы, у вас никакой свободы не будет.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.