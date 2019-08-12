Арестован 14-й фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Ему грозит от трёх до восьми лет.

Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля — активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костенку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 октября, — говорится в сообщении.

Адвокат обвиняемого заявил, что Костенок признаёт свою вину и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. Отмечается, что позиции следствия и прокуратуры по вопросу меры пресечения разошлись. Следователи настаивали на аресте, опасаясь, что обвиняемый может скрыться, в то время как прокуратура была согласна на домашний арест.

Напомним, ранее суд отказался арестовывать 13-го фигуранта дела Дмитрия Васильева.