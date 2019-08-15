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Регион
Опубликовано 15 августа 2019, 02:28

Metallica пожертвовала €250 тыс. на первую детскую онкобольницу в Румынии

Строительство медицинского учреждения началось в середине прошлого года и должно завершиться в 2020-м.

Американская метал-группа Metallica пожертвовала 250 тысяч евро (более 18 миллионов рублей) на постройку первой детской онкобольницы в Румынии. Об этом заявила на своей странице в "Фейсбуке" благотворительная ассоциация Daruieste Viata ("Подари жизнь"), которая занимается сбором средств на данный проект.

Коллектив сделал пожертвование перед концертом, состоявшимся в Бухаресте 14 августа.

— Metallica присоединилась к нашему движению. Мы огромное сообщество, и мы занимаемся строительством больницы, — уточняется в публикации.

Строительство медицинского учреждения началось в середине прошлого года в Бухаресте и должно завершиться в 2020-м.

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Аннa Харитонова
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