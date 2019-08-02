Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Зоологи объясняют, что музыкальные пристрастия хищницы тут ни при чём: тот же эффект могли вызвать любые звуки, не встречающиеся в природе.

27-летняя Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Об удивительном случае сообщает портал vicnews.com. Девушка столкнулась с хищником во время прогулки со своими собаками, но они словно потеряли голос от испуга, так что противостоять дикому животному пришлось их хозяйке.

Ди пробовала и кричать, и уговаривать, и даже плакать, но пума и не думала уходить: зверь следил за девушкой из-за кустов, будто выжидая момента для атаки.

— Пума не уходила, и я решила напугать её чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хеви-металл, хищник удрал в кусты, — рассказывает девушка.

Многие обыватели сочли рассказ Ди глупой байкой. Однако зоологи верят, что хеви-металл мог отпугнуть хищника. Как объяснила News.ru специалист Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова, животное действительно могло испугаться нехарактерных для него звуков. Так что при встрече с пумой имеет смысл пошуршать пакетами, постучать ложкой по котелку или металлом об металл, то есть создать звуки, не встречающиеся в природе. Есть и ещё пара советов для Ди и её собак.

— Человек должен, не поворачиваясь спиной к животному, отходить назад. Животное может быть с детёнышами, искать добычу, поэтому вперёд к нему идти не нужно. Следует уходить лицом к животному и, если есть какие-то предметы, поднять их над головой. Как правило, животные реагируют на размер. Если есть палка — стоит поднять куртку на палке, — рассказала эксперт.

Впрочем, чтобы встретиться с диким животным, не обязательно проживать в Канаде. Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине медведь ворвался на рыбный завод и распугал рабочих.