Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают

Когда лето заканчивается, а дети уже вовсю собираются в школу, есть два типа родителей. Те, кто переживают и не хотят отпускать своих ненаглядных из-под родительского контроля. А есть другие — те, кто последние три месяца мечтали отдохнуть в тишине. Ко второму типу можно смело относить героинь этого материала.

Фото © Facebook / Shawna Genua

Бриджет Браун, Шона Дженуа, Дженнифер Паттерсон и Робин Келли — на четверых мам приходится 18 детей, поэтому в летнюю пору их жизнь легче ничуть не становится. Но сейчас вы вряд ли найдёте кого-то счастливее них, ведь учебный год уже начался и детишки теперь будут по полдня проводить в школе, позволяя мамам посвятить время себе.

Первый день школы!!!! ЧЧЕЕЕГОООО!!!! Это я и мои девочки. И у нас всё будет прооосто замечательно Шона Дженуа в своей публикации в "Фейсбуке"

По этому случаю дамы решили провести уморительную фотосессию. На фотографиях женщины запечатлены в пижамах, потягивающие вино в бокалах огромного размера и с коробкой пончиков у ног. Рядом табличка: "Первый день школы — 2019 #ПокаЗасранцы".

Фото © Facebook / Shawna Genua

Нам пришла идея сделать эти фото, потому что другие публикуют в "Фейсбуке" грустные фотографии своих детей, возвращающихся в школу. "Почему вы грустные? Вы снова СВОБОДНЫ!" — вот что мы думаем Шона Дженуа рассказала для the Sun-Sentinel

Мамы надеются, их фотографии дадут миру понять, что можно любить своих детей, но при этом прекрасно понимать, что личное время — это тоже важно.

Мы любим наших детей больше жизни. Но если вы не будете давать себе передохнуть, как вы станете хорошими родителями? Робин Келли в интервью для Today

Фото © Facebook / Shawna Genua

Эти фотографии, похоже, были необходимы уставшим мамам, как знак, что нужно взять перерыв. За считаные дни они стали вирусными и вышли за пределы Интернета — героини давали интервью для Today и the Sun-Sentinel, про них рассказывали во многих медиа по всему миру. Без обратной связи они не остались.