Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают
Мамы из США поделились уморительными фотографиями, которыми они отметили первый учебный день и, главное, — возвращение детей в школу.
Когда лето заканчивается, а дети уже вовсю собираются в школу, есть два типа родителей. Те, кто переживают и не хотят отпускать своих ненаглядных из-под родительского контроля. А есть другие — те, кто последние три месяца мечтали отдохнуть в тишине. Ко второму типу можно смело относить героинь этого материала.
Бриджет Браун, Шона Дженуа, Дженнифер Паттерсон и Робин Келли — на четверых мам приходится 18 детей, поэтому в летнюю пору их жизнь легче ничуть не становится. Но сейчас вы вряд ли найдёте кого-то счастливее них, ведь учебный год уже начался и детишки теперь будут по полдня проводить в школе, позволяя мамам посвятить время себе.
Первый день школы!!!! ЧЧЕЕЕГОООО!!!! Это я и мои девочки. И у нас всё будет прооосто замечательно
По этому случаю дамы решили провести уморительную фотосессию. На фотографиях женщины запечатлены в пижамах, потягивающие вино в бокалах огромного размера и с коробкой пончиков у ног. Рядом табличка: "Первый день школы — 2019 #ПокаЗасранцы".
Нам пришла идея сделать эти фото, потому что другие публикуют в "Фейсбуке" грустные фотографии своих детей, возвращающихся в школу. "Почему вы грустные? Вы снова СВОБОДНЫ!" — вот что мы думаем
Мамы надеются, их фотографии дадут миру понять, что можно любить своих детей, но при этом прекрасно понимать, что личное время — это тоже важно.
Мы любим наших детей больше жизни. Но если вы не будете давать себе передохнуть, как вы станете хорошими родителями?
Эти фотографии, похоже, были необходимы уставшим мамам, как знак, что нужно взять перерыв. За считаные дни они стали вирусными и вышли за пределы Интернета — героини давали интервью для Today и the Sun-Sentinel, про них рассказывали во многих медиа по всему миру. Без обратной связи они не остались.
Многие говорили нам, что им нужен перерыв. Удивительный опыт потрясающей поддержки