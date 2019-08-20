В Швеции полицейские "управляемым" взрывом уничтожили целое здание
Фото © Flickr / Christian Holmér
Людей из близлежащих домов на всякий случай перед этим вывели, и правильно сделали.
В шведском городе Линчёпинг в здании полицейского склада прогремел взрыв. Оно полностью разрушилось, а в соседних зданиях выбиты стёкла. Пострадавших нет, сообщает издание Аftonbladet.
Bild på polisens hittegodsförråd i Linköping efter att bomben i mopeden exploderat. Alltså vad som är kvar av det! pic.twitter.com/Oxr2bqrWLT— Ramona Fransson 🇮🇱🇸🇪✡️🇺🇸🇵🇱 (@RamonaFransson) 20 августа 2019 г.
Как сообщили полицейские, днём они должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако заметили, что к мопеду был прикреплён странный предмет. Это оказалось взрывчаткой. Правоохранители вызвали взрывотехников, которые произвели контролируемый взрыв.
— Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект, и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось, — рассказал один из полицейских, ЭрикаТернерборн.
Он добавил, что считает правильным решение эвакуировать людей из близлежащих зданий.
Ранее Лайф сообщал, что в Самарской области нашли шесть ящиков с ручными гранатами.