В Швеции полицейские "управляемым" взрывом уничтожили целое здание

Людей из близлежащих домов на всякий случай перед этим вывели, и правильно сделали.

В шведском городе Линчёпинг в здании полицейского склада прогремел взрыв. Оно полностью разрушилось, а в соседних зданиях выбиты стёкла. Пострадавших нет, сообщает издание Аftonbladet.

Bild på polisens hittegodsförråd i Linköping efter att bomben i mopeden exploderat. Alltså vad som är kvar av det! pic.twitter.com/Oxr2bqrWLT — Ramona Fransson 🇮🇱🇸🇪✡️🇺🇸🇵🇱 (@RamonaFransson) 20 августа 2019 г.

Как сообщили полицейские, днём они должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако заметили, что к мопеду был прикреплён странный предмет. Это оказалось взрывчаткой. Правоохранители вызвали взрывотехников, которые произвели контролируемый взрыв.

— Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект, и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось, — рассказал один из полицейских, ЭрикаТернерборн.

Он добавил, что считает правильным решение эвакуировать людей из близлежащих зданий.