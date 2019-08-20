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Регион
Опубликовано 20 августа 2019, 12:17

В Швеции полицейские "управляемым" взрывом уничтожили целое здание

Фото © Flickr / Christian Holmér

Фото © Flickr / Christian Holmér

Людей из близлежащих домов на всякий случай перед этим вывели, и правильно сделали.

В шведском городе Линчёпинг в здании полицейского склада прогремел взрыв. Оно полностью разрушилось, а в соседних зданиях выбиты стёкла. Пострадавших нет, сообщает издание Аftonbladet.

Как сообщили полицейские, днём они должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако заметили, что к мопеду был прикреплён странный предмет. Это оказалось взрывчаткой. Правоохранители вызвали взрывотехников, которые произвели контролируемый взрыв.

Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект, и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось, — рассказал один из полицейских, ЭрикаТернерборн.

Он добавил, что считает правильным решение эвакуировать людей из близлежащих зданий.

Ранее Лайф сообщал, что в Самарской области нашли шесть ящиков с ручными гранатами.

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Сусанна Витвинская
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