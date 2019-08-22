Врачи рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции

Они посоветовали следить за соблюдением режима дня и не возлагать на детей завышенных надежд и ожиданий.

Родители и педагоги должны помочь первоклассникам справиться с эмоциональной нагрузкой и войти в учебный год без лишних стрессов. Специалисты не рекомендуют в первые полгода обучения ребёнка в школе вводить дополнительные занятия и секции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

— Родители зачастую идентифицируют своих детей с собой. Отсюда желание доказать остальным, что ваш ребёнок лучший, нарастающее волнение. Родители должны прийти к определённой мудрости и принять своего ребёнка таким, какой он есть. Старайтесь не показывать ребёнку свою тревогу, — посоветовал врач-психиатр Аркадий Глазков.

Он напомнил, что дети способны распознавать напряжённое состояние взрослых по дыханию и тембру голоса. Специалист также призвал не критиковать учителей в присутствии школьников и рассказал о необходимости уметь слышать ребёнка даже тогда, когда он молчит.

— Если заметили, что ребёнка что-то беспокоит, скажите ему об этом. Спросите, что происходит. Только без осуждения и обесценивания, пожалуйста. Даже если повод кажется вам ничтожным. Смысл в том, чтобы дать ребёнку понять, что вы готовы говорить о проблемах, видите его переживания и вам не всё равно, — пояснил врач.

Учебный год пройдёт для школьника максимально спокойно, если родители будут внимательны, а педагоги — неравнодушны.