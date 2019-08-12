Психолог рассказал, как морально подготовить ребёнка к первому классу

Специалист призвал не ругать детей без веских причин и предложил хвалить их за старания, а не только за конечные результаты.

Родителям ребёнка, который идёт в первый класс, необходимо постепенно снижать контроль и позволить ему научиться самому координировать свою деятельность. Об этом RT рассказал главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

— Крайне важно со стороны родителей подготовить ребёнка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идёт в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил, — сказал психолог.

Зинченко напомнил, что учебный процесс требует от детей внимания, усидчивости и умения учиться.

Специалист пояснил, что для налаживания отношений со сверстниками первоклашке стоит узнать о том, с кем он будет делить парту, что нравится его одноклассникам, какие у них увлечения.

Эксперт призвал родителей не ругать ребёнка без веских причин. Он уточнил, что, несмотря на наличие у первоклассника хороших знаний, его успехи в школе могут быть не столь радужными, как ожидали мама и папа.

— Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию, — подчеркнул психолог.

Он предложил взрослым в первый год обучения хвалить своих чад за старания в ходе процесса обучения, а не только за конечные результаты. Зинченко заявил, что родителям будет легко поддержать ребёнка в нужный момент, помочь справиться с трудностями, если они проявят чувствительность и внимательность к его особенностям.

Ранее эксперт рассказала, как собрать ребёнка в школу и не разориться.