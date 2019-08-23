Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2019, 05:00

Президент Бразилии обвинил Макрона в колониальной ментальности

Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © Zuma/ТАСС

Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © Zuma/ТАСС

По мнению Жаира Болсонару, французский лидер рассчитывает добиться личных политический целей на фоне проблемы природных пожаров в Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Эмманюэля Макрона в "колониальной ментальности, неуместной в XXI веке". Также Болсонару заявил, что лидер Франции, призвавший обсудить ситуацию с пожарами на грядущем саммите G7, таким образом преследует личные политические цели.

— Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке, — написал лидер Бразилии в своём аккаунте в "Твиттере".

Болсонару также добавил, что Макрон использовал поддельные фотографии, говоря о ситуации в Амазонии.

Ранее президент Франции в своём твиттере назвал пожары в Амазонии международным кризисом. По данным на 21 августа, огнём было уничтожено 1,86 миллиона га экваториального леса.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • В мире
  • Амазония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar