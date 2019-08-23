Президент Бразилии обвинил Макрона в колониальной ментальности

По мнению Жаира Болсонару, французский лидер рассчитывает добиться личных политический целей на фоне проблемы природных пожаров в Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Эмманюэля Макрона в "колониальной ментальности, неуместной в XXI веке". Также Болсонару заявил, что лидер Франции, призвавший обсудить ситуацию с пожарами на грядущем саммите G7, таким образом преследует личные политические цели.

— Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке, — написал лидер Бразилии в своём аккаунте в "Твиттере".

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Болсонару также добавил, что Макрон использовал поддельные фотографии, говоря о ситуации в Амазонии.