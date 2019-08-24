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Регион
Опубликовано 24 августа 2019, 03:36

Трамп предложил президенту Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Фото © Twitter / KJP Photography

Фото © Twitter / KJP Photography

Во время телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонару американский глава Дональд Трамп предложил тому помощь в борьбе с пожарами в Амазонии. Об этом политик написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Только что поговорил [по телефону] с бразильским президентом Болсонару. Наши будущие перспективы развития торговли весьма впечатляющие, а наши отношения крепкие, возможно, сильнее, чем когда-либо прежде. Я сказал ему, что Соединённые Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, мы готовы оказать поддержку! — заявил Трамп.

По последним данным, пожаром в Амазонии охвачено почти 1,9 миллиона га экваториальных лесов, выделяющих 20% кислорода на всей планете. Дым от пожаров видно из космоса.

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Алексей Берковиц
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