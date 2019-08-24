Трамп предложил президенту Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Во время телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонару американский глава Дональд Трамп предложил тому помощь в борьбе с пожарами в Амазонии. Об этом политик написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Только что поговорил [по телефону] с бразильским президентом Болсонару. Наши будущие перспективы развития торговли весьма впечатляющие, а наши отношения крепкие, возможно, сильнее, чем когда-либо прежде. Я сказал ему, что Соединённые Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, мы готовы оказать поддержку! — заявил Трамп.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019