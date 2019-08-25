Число пожаров в лесах Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тысячи за двое суток
За текущий год в Бразилии зарегистрировали 78,4 тысячи лесных пожаров, что является максимумом с 2013 года.
A @portalfab emprega, a partir de hoje (24/08), duas aeronaves C-130 Hércules no combate aos focos de incêndio na #Amazônia, partindo de Porto Velho (RO). Confira a ação: pic.twitter.com/Fq4fGddL0O— Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) August 24, 2019
В Бразилии за 22 и 23 августа зафиксировали 1663 новых очага возгорания. Об этом сообщили в Национальном институте космических исследований.
Как уточняет издание El Comercio, большая часть пожаров бушует в лесах Амазонии, выделяющих 20% кислорода Земли. Власти прилагают усилия для борьбы с огнём: президент страны Жаир Болсонару сообщил в "Твиттере", что к тушению Амазонии было подключено более 43 тысяч военных.
- Mais de 43 mil militares das Forças Armadas reforçam ações de combate a incêndios na Amazônia. 🇧🇷 // Via @DefesaGovBr pic.twitter.com/KcDWPRMxRe— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019
Ранее бразильский лидер Болсонару призвал не использовать природные катастрофы в политических целях.
Лайф также писал, что ряд политиков отреагировали на распространение пожаров в экваториальных лесах. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию в Амазонии международным кризисом, а американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в борьбе со стихией.