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Опубликовано 28 августа 2019, 11:38

Родителям рассказали, как приучить первоклассников к ранним подъёмам в школу

Фото © Shutterstock&nbsp;

Фото © Shutterstock 

Кроме того, эксперты отметили, как важно правильно выбрать рюкзак. Он должен быть с жёсткой ортопедической спинкой, но при этом максимально лёгкий.

Ребёнку, который идёт в первый класс, необходимо объяснить, что школа — это не место для игр. Об этом на пресс-конференции рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

За несколько дней приведите график ребёнка в норму — вставать в школу придётся рано. Заранее обсудите ранний подъём, — посоветовал доктор.

По словам специалиста, нужно делать это поэтапно — каждый день смещать по 20–30 минут. Также родители должны определиться, кто будет отводить и забирать ребёнка из школы.

Стоит уделить внимание и рабочему месту в комнате ребёнка, а также рюкзаку. Педиатр отметил, что он должен быть с жёсткой ортопедической спинкой и жёсткими ручками, но при этом максимально лёгким и вместительным. Кроме того, нужно иметь светоотражательные элементы.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для первоклассников.

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Никита Никонов
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