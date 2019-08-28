Родителям рассказали, как приучить первоклассников к ранним подъёмам в школу

Кроме того, эксперты отметили, как важно правильно выбрать рюкзак. Он должен быть с жёсткой ортопедической спинкой, но при этом максимально лёгкий.

Ребёнку, который идёт в первый класс, необходимо объяснить, что школа — это не место для игр. Об этом на пресс-конференции рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

— За несколько дней приведите график ребёнка в норму — вставать в школу придётся рано. Заранее обсудите ранний подъём, — посоветовал доктор.

По словам специалиста, нужно делать это поэтапно — каждый день смещать по 20–30 минут. Также родители должны определиться, кто будет отводить и забирать ребёнка из школы.

Стоит уделить внимание и рабочему месту в комнате ребёнка, а также рюкзаку. Педиатр отметил, что он должен быть с жёсткой ортопедической спинкой и жёсткими ручками, но при этом максимально лёгким и вместительным. Кроме того, нужно иметь светоотражательные элементы.