Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для первоклассников

В ведомстве отметили, что вакцинация школьников позволяет оградить их от инфекции, а также уменьшить риск пропуска занятий.

Роспотребнадзор напомнил родителям о необходимости своевременной вакцинации детей школьного возраста. Ведомство опубликовало список необходимых прививок для поступающих в первый класс.

— Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, всё это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в перечень прививок, которые должны быть сделаны ребёнку к шести-семи годам, входят вакцинация против туберкулёза, по три прививки от пневмококковой инфекции, гепатита В и гемофильной инфекции типа b, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, а также одна прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи.

При этом непосредственно перед поступлением в первый класс и на протяжении школьного обучения Роспотребнадзор рекомендует делать детям ревакцинацию по двум последним из перечисленных прививок.

В ведомстве добавили, что вакцинация детей позволяет надёжно защитить от инфекции не только самих школьников, но и снизить риск заболеваемости у детей младшего возраста, например, у малышей до года, наиболее подверженных заражению коклюшем.

Ранее в Роспотребнадзоре определили допустимое количество уроков для первоклассников.