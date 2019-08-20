В Роспотребнадзоре определили допустимое количество уроков для первоклассников

В ведомстве предложили четверг и пятницу сделать облегчёнными днями, чтобы не допустить переутомлённости школьников.

В Роспотребнадзоре заявили, что у первоклассников не должно быть более четырёх уроков в день. У остальных школьников начальных классов в расписании может значиться не более пяти предметов в день.

При этом в ведомстве отметили, что следует чередовать различные по сложности уроки. А четверг и пятницу делать облегчёнными днями, чтобы не допустить переутомлённости к концу недели.

— Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для первого класса до 37 академических часов для 10–11-х классов), без учёта времени на выполнение домашнего задания, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Школьникам пятых-шестых классов порекомендовали не более шести уроков в день, а для 7–11-х классов — не более семи.

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре посоветовали включить в режим дня первоклассников дневной сон.