В Роспотребнадзоре посоветовали включить в режим дня первоклассников дневной сон

Родителям важно помнить о том, что дневной сон способствует поддержанию работоспособности первоклассников, заявили эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве отметили, что сон в дневное время полезен и для ослабленных учащихся вторых и третьих классов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора призвали родителей школьников ответственно подходить к организации режима дня детей.

— В нём (режиме дня. — Прим. Лайфа) должны предусматриваться: питание, прогулка, дневной сон для обучающихся первых классов и ослабленных обучающихся вторых и третьих классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, ночной сон, — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что, перед тем как приступить к выполнению домашнего задания, детям следует отдохнуть "не менее двух часов". При этом большую часть данного времени специалисты рекомендуют проводить на свежем воздухе.

Ранее в ведомстве уточнили, сколько должен весить школьный рюкзак с учебниками.