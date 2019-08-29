Собак бойцовских пород предложили запретить держать в квартирах

Депутат Вострецов считает правильным держать таких пёселей, если есть свой дом с участком.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил запретить держать собак бойцовских пород в квартирах. Он считает, что таких животных стоит заводить, только если есть приусадебный участок, где псов можно будет выгуливать.

— Считаю, что крупным собакам — бойцовским и так далее — в городе не место. Если люди живут в селе, в небольших населённых пунктах, и у них есть свой приусадебный участок, то можно в вольере держать крупную собаку. Но крупная собака в городе, мне кажется, это неправильно, — заявил он в разговоре с агентством "Москва".

Депутат поясняет, что в первую очередь это неправильно по отношению к собаке, так как она не имеет возможности побегать и попрыгать в безопасном для людей месте.

— Мне кажется, что с точки зрения гуманной, большие породы собак неправильно держать в городе, если у тебя в городе нет своего участка. Это моё личное видение — разрешать держать бойцовских собак, только если есть участок, вольер для собаки, — подытожил Вострецов.

При этом он отметил и другую сторону проблемы. По его словам, зачастую хозяева не убирают за своими собаками, поэтому "всё загажено".

— Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила — там навалила, — отметил он.