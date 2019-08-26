Владельцы опасных пород собак могут оказаться в тюрьме

По мнению автора инициативы, Уголовный кодекс необходимо дополнить соответствующей статьёй.

Владельцы опасных пород собак в будущем могут оказаться за решёткой, если их четвероногий любимец, которого выгуливали без соблюдения принятых правил, нападёт на человека. Об этом сообщает RT.

Соответствующее предложение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина направил глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев. По его мнению, Уголовный кодекс следует дополнить статьёй 125.1 "Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак".

Так, если собака опасной породы гуляла без поводка и намордника на неогороженной территории и напала на человека, причинив лёгкий вред здоровью, то это должно наказываться штрафом до 200 тысяч рублей и ограничением свободы до шести месяцев.

За вред средней тяжести предлагается ввести наказание до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года или обязательными работами до 250 часов. За тяжкий вред здоровью хозяин может быть лишён свободы на срок до трёх лет, а в случае смерти пострадавшего — до пяти лет. Отмечается, что если погибло два и более человека, то этот срок, по мнению Аманлиева, должен составлять семь лет.

Ранее общественник предлагал штрафовать хозяев за выгул опасных собак без намордника.