В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Согласно предложению общественников, нарушителям также могут грозить обязательные работы.

Россиянам, которые выгуливают собак опасных пород без поводка и намордника, в будущем может грозить крупный штраф до 50 тысяч рублей. С инициативой о его введении выступил глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев, сообщает RT.

В его обращении, направленном в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, отмечается, что в принятом в 2018 году законе "О жестоком обращении с животными" содержится соответствующий запрет, однако какого-либо наказания он не предусматривает.

— Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов, — говорится в документе.

Аманлиев предлагает исправить эту ситуацию и дополнить административный кодекс соответствующей статьёй, которая предусматривала бы наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, ареста или обязательных работ за отсутствие намордника и поводка у опасной собаки при её выгуле, за исключением случаев, когда животные выгуливаются на огороженной территории.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. В перечень вошло 12 пород и их метисы, которые генетически обладают качествами агрессии и силы.