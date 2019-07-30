Медведев утвердил список потенциально опасных собак

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Подписанное главой правительства постановление опубликовано на сайте Кабмина РФ.
Так, в перечень вошли 12 пород собак и их метисы, которые генетически обладают качествами агрессии и силы, а также те, которые представляют потенциальную опасность для людей. В списке значатся и породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, их поведение изучено не до конца.
Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород.
Список формировался на основе предложений Союза общественных кинологических организаций, а также опыта других стран. Выгул таких собак без намордника и поводка будет запрещён. Исключение — животное, которое находится на ограждённой территории, принадлежащей её владельцу на праве собственности или другом законном основании.
Напомним, что первоначально в МВД составили перечень из 69 пород собак, потенциально представляющих опасность. Однако документ вызвал неоднозначную реакцию у общественности, поэтому его решили пересмотреть.
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