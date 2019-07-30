Медведев утвердил список потенциально опасных собак

Выгул таких собак без намордника и поводка будет запрещён, за исключением случаев, когда животное находится на огороженной территории.

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Подписанное главой правительства постановление опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Так, в перечень вошли 12 пород собак и их метисы, которые генетически обладают качествами агрессии и силы, а также те, которые представляют потенциальную опасность для людей. В списке значатся и породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, их поведение изучено не до конца.

Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород.

Список формировался на основе предложений Союза общественных кинологических организаций, а также опыта других стран. Выгул таких собак без намордника и поводка будет запрещён. Исключение — животное, которое находится на ограждённой территории, принадлежащей её владельцу на праве собственности или другом законном основании.

Напомним, что первоначально в МВД составили перечень из 69 пород собак, потенциально представляющих опасность. Однако документ вызвал неоднозначную реакцию у общественности, поэтому его решили пересмотреть.