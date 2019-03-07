Овчарки, бульдоги. МВД опубликовало список потенциально опасных пород собак

В список попали бульдог, стаффордширский терьер, бультерьер и даже айну-ину — недалёкий родственник Хатико.

Министерство внутренних дел опубликовало список потенциально опасных пород собак. Отмечается, что в перечень включено порядка 69 пород. Критериями отбора послужили: генетическая предрасположенность к агрессии, применение породы для травли, аборигенные породы собак, которым свойственно отсутствие адаптации к мегаполису.

Сообщается, что среди пород, которые попали в список, значатся: австралийская кабанья собака, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер и среднеазиатская овчарка.

Также в списке оказалась японская охотничья порода хоккайдо (или же айну-ину). Примечательно, что один из его ближайших родственников — акита-ину, являющаяся символом верности и преданности. Такое звание она получила неслучайно, ведь представителем именно этой породы был знаменитый пёс Хатико.

Ранее Лайф писал, что правительство собирается на законодательном уровне обязать владельцев опасных пород собак выгуливать питомцев в намордниках. Также планируется ввести другие ограничения, например по содержанию и местам выгула.