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Регион
Опубликовано 29 августа 2019, 14:38

Рекордсмен трассы в Сочи сохранил место в лучшей команде "Формулы-1"

Фото © Twitter/MercedesAMGF1

Фото © Twitter/MercedesAMGF1

Mercedes продлил контракт с Боттасом на 2020 год, финн останется напарником Хэмилтона.

Финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас сохранил место в команде на будущий сезон. Лучший коллектив "Формулы-1" объявил о продлении контракта с финским гонщиком.

В течение этого сезона ходило много разговоров о том, что Боттас может покинуть Mercedes. Дело в том, что финн серьёзно уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону. Например, в этом сезоне Боттас проигрывает действующему чемпиону уже 62 очка после 12 гонок. При этом ближайшего преследователя в лице Макса Ферстаппена из Red Bull он опережает всего на семь баллов.

Потенциальной заменой Боттасу называли резервиста Mercedes Эстебана Окона, но француз, судя по сообщениям СМИ, займёт место Нико Хюлькенберга в Renault.

29-летний Боттас пока не может похвастаться серьёзными достижениями в "Формуле-1". В настоящий момент в его активе всего пять побед — это даже меньше, чем у того же Ферстаппена, которому всего 21 год. Зато Боттасу принадлежит рекорд круга на трассе "Формулы-1" в Сочи.

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Дмитрий Садылко
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