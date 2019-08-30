Названа средняя стоимость букета ко Дню знаний в Подмосковье

По данным министерства, в области на сегодняшний день функционирует 287 нестационарных торговых точек по продаже цветов.

Букет цветов, который традиционно преподносится в подарок учителю в День знаний, обойдётся родителям подмосковных школьников в 1,9 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

— Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 73 рубля за штуку, розы будут стоить порядка 85 рублей, герберы — 80 рублей, гладиолусы — 95 рублей, гортензии — 420 рублей, подсолнух — 150 рублей, — говорится в сообщении.

Таким образом, средняя цена на букет к первому сентября составит от 550 до 1900 рублей. При этом самые ходовые из них стоят до 1300 рублей.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, дефицита и резкого подорожания цветочной продукции к началу учебного года не ожидается.

— Как правило, цены в преддверии Дня знаний возрастают на 20−30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября, — отметил он.