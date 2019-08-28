Стало известно, сколько россияне тратят на сборы детей к школе

В преддверии нового учебного года Сбербанк проанализировал, сколько в среднем составляют расходы россиян на подготовку детей к школе. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Так, в 2019 году эта статья расходов в семейном бюджете составила 7282 рубля, что на 2,7% выше уровня прошлого года.

— Траты в категориях "одежда" и "обувь" увеличились на 3,2%. В среднем по России они составили 4116 и 1719 рублей соответственно. Расходы на книги практически не изменились, а на канцтовары упали на 10,3%, — говорится в сообщении.

При этом сезонные траты, связанные с грядущим учебным годом, существенно колеблются в зависимости от региона России. Так, затраты родителей из Удмуртии на "школьную корзину" будут минимальными — в среднем 5604 рубля, что в два раза меньше максимального значения — 11 201 рубль. Именно столько в среднем придётся отдать родителям в Сахалинской области, чтобы собрать ребёнка в школу.

Кроме того, указывают авторы исследования, ненамного меньше обойдётся подготовка к 1 сентября для родителей школьников в Москве и Подмосковье и Ямало-Ненецком АО — 10 438 рублей и 10 403 рубля соответственно.

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