Швеция введёт новый налог в стране из-за "противостояния с Россией"

Предполагается, что его с 2022 года будут платить банки, так как, по мнению властей, именно они создают риски для экономики.

Власти Швеции намерены ввести в стране новый налог из-за обострения напряжённости в отношениях с РФ, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что новый налог каждый год будет дополнительно пополнять государственную казну на 508 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на оборонные расходы. В связи с противостоянием с Россией на Балтийском море, страна планирует к 2025 году увеличить эти расходы с 1% до 1,5% ВВП.

Новый налог будут платить банки. По мнению шведских властей, это вполне логично, так как именно банки создают риски для экономики страны.