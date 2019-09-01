В Госдуме ответили на слова президента Эстонии об окончании войны 25 лет назад

В России считают, что подобные заявления неуместны, поскольку эстонская армия не принимала участия в сражениях.

Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, поскольку для неё она не начиналась. Поэтому заявление эстонского президента Керсти Кальюлайд об окончании войны после выхода войск России с территории страны в 1994 году неуместно, сказал РИА "Новости" зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость, — сказал Шерин.

По его словам, если президент Эстонии назовёт "какие-то величайшие сражения", в которых участвовала эстонская армия, тогда, "наверное", Кальюлайд имела бы право делать такие заявления.