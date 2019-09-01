В Госдуме ответили на слова президента Эстонии об окончании войны 25 лет назад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото © Flickr/EU2017EE
В России считают, что подобные заявления неуместны, поскольку эстонская армия не принимала участия в сражениях.
Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, поскольку для неё она не начиналась. Поэтому заявление эстонского президента Керсти Кальюлайд об окончании войны после выхода войск России с территории страны в 1994 году неуместно, сказал РИА "Новости" зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
— Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость, — сказал Шерин.
По его словам, если президент Эстонии назовёт "какие-то величайшие сражения", в которых участвовала эстонская армия, тогда, "наверное", Кальюлайд имела бы право делать такие заявления.
Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для её страны война завершилась лишь 25 лет назад, когда последние советские войска покинули республику.