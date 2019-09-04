10 очень простых вопросов из "Что? Где? Когда?", на которых опозорились знатоки
4 сентября 1975 года зрители увидели первый выпуск телепроекта "Что? Где? Когда?". В связи с этим мы решили вспомнить случаи, когда участникам шоу не удавалось дать ответы на вопросы, которые, казалось, лежали на поверхности.
Третий раз — платно
Вопрос: "Это даётся человеку дважды. Каждый раз бесплатно, а если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это?"
Ответ знатоков: "Образование".
Правильный ответ: "Зубы".
Озеро в Кении
Вопрос: "Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?"
Ответ знатоков: "С гор сходят ледники, которые в Кении присутствуют, хотя страна находится на экваторе, и тем самым поднимают уровень воды в озере".
Правильный ответ: "Уровень воды поднимается из-за того, что животные приходят в жару туда купаться".
В брюхе баня
Вопрос: "В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, одна рука, да и та на спине. Что это?"
Ответ знатоков: "Паровоз".
Правильный ответ: "Чайник".
После лис — точки
Вопрос: "Листочки — после строчек лис — точки. Что за исчерпывающую картину нарисовал в этом стихотворении Владимир Маяковский?"
Ответ знатоков: "Исчерпывающая картина осени".
Правильный ответ: "Исчерпывающая картина весны".
Круглая, с хвостом
Вопрос: "Круглая, с хвостом и всё отделяет. Кто она?"
Ответ знатоков: "Комета".
Правильный ответ: "Запятая".
Плакаты против расизма
Вопрос: "Кого решили изобразить на плакатах против расизма, потому что они и белые, и чёрные, и азиаты?"
Ответ знатоков: "Шахматы".
Правильный ответ: "Панды".
Уличное освещение в Лапландии
Вопрос: "Почему в финских селениях на западе Лапландии было принято решение отказаться от уличного освещения после 22 часов?"
Ответ знатоков: "Дикая природа, маленькие селения, свет приманивает всякую живность, которая нежелательна для местных жителей, поэтому свет выключают".
Правильный ответ: "Чтобы туристы и местные жители могли наблюдать северное сияние".
Жизнь за любовь
Вопрос: "Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни. Кто она?"
Ответ знатоков: "Бабочка, летящая к огню".
Правильный ответ: "Ромашка".
Шапка зёрнышек полна
Вопрос: "Шапка зёрнышек полна. Утром глянул — нет зерна. Что это?"
Ответ знатоков: "Одуванчик".
Правильный ответ: "Небо и звёзды".
Из-за себя бью тебя
Вопрос: "Из-за себя бью тебя. Из-за тебя бью себя. О чём или о ком речь?"
Ответ знатоков: "Часы".
Правильный ответ: "Комар".