Вопрос: "Это даётся человеку дважды. Каждый раз бесплатно, а если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это?"

Вопрос: "Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?"

Ответ знатоков: "С гор сходят ледники, которые в Кении присутствуют, хотя страна находится на экваторе, и тем самым поднимают уровень воды в озере".

Правильный ответ: "Уровень воды поднимается из-за того, что животные приходят в жару туда купаться".