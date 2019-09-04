Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2019, 12:00

10 очень простых вопросов из "Что? Где? Когда?", на которых опозорились знатоки

4 сентября 1975 года зрители увидели первый выпуск телепроекта "Что? Где? Когда?". В связи с этим мы решили вспомнить случаи, когда участникам шоу не удавалось дать ответы на вопросы, которые, казалось, лежали на поверхности.

Третий раз — платно

Вопрос: "Это даётся человеку дважды. Каждый раз бесплатно, а если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это?"

Ответ знатоков: "Образование".

Правильный ответ: "Зубы".

Озеро в Кении

Вопрос: "Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?"

Ответ знатоков: "С гор сходят ледники, которые в Кении присутствуют, хотя страна находится на экваторе, и тем самым поднимают уровень воды в озере".

Правильный ответ: "Уровень воды поднимается из-за того, что животные приходят в жару туда купаться".

В брюхе баня

Вопрос: "В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, одна рука, да и та на спине. Что это?"

Ответ знатоков: "Паровоз".

Правильный ответ: "Чайник".

После лис — точки

Вопрос: "Листочки — после строчек лис — точки. Что за исчерпывающую картину нарисовал в этом стихотворении Владимир Маяковский?"

Ответ знатоков: "Исчерпывающая картина осени".

Правильный ответ: "Исчерпывающая картина весны".

Круглая, с хвостом

Вопрос: "Круглая, с хвостом и всё отделяет. Кто она?"

Ответ знатоков: "Комета".

Правильный ответ: "Запятая".

Плакаты против расизма

Вопрос: "Кого решили изобразить на плакатах против расизма, потому что они и белые, и чёрные, и азиаты?"

Ответ знатоков: "Шахматы".

Правильный ответ: "Панды".

Уличное освещение в Лапландии

Вопрос: "Почему в финских селениях на западе Лапландии было принято решение отказаться от уличного освещения после 22 часов?"

Ответ знатоков: "Дикая природа, маленькие селения, свет приманивает всякую живность, которая нежелательна для местных жителей, поэтому свет выключают".

Правильный ответ: "Чтобы туристы и местные жители могли наблюдать северное сияние".

Жизнь за любовь

Вопрос: "Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни. Кто она?"

Ответ знатоков: "Бабочка, летящая к огню".

Правильный ответ: "Ромашка".

Шапка зёрнышек полна

Вопрос: "Шапка зёрнышек полна. Утром глянул — нет зерна. Что это?"

Ответ знатоков: "Одуванчик".

Правильный ответ: "Небо и звёзды".

Из-за себя бью тебя

Вопрос: "Из-за себя бью тебя. Из-за тебя бью себя. О чём или о ком речь?"

Ответ знатоков: "Часы".

Правильный ответ: "Комар".

Тест на интеллект. Проверка рублём

BannerImage
Семен Хафизов
  • Статьи
  • Игры
  • тв
  • чтогдекогда
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar