Полпред в ЦФО оставил сдачу с магаданских креветок "на развитие области"
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Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев прогулялся по рыбному рынку на острове Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.
Как сообщает корреспондент Лайфа, Щёголев заинтересовался магаданскими креветками, а сдачу оставил на "развитие области". Точная сумма, которую получил регион, не уточняется.
— Это вам — на развитие Магаданской области, — заявил Щёголев.
— Очень мило, — ответила продавщица.
Напомним, во время посещения МАКС-2019 Путин угостил мороженым всех желающих, включая президента Турции Реджепа Эрдогана. А перед этим пошутил, что сдача пойдёт "на развитие авиации".