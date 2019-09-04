На ВЭФ рассказали, как благодаря Путину китайцы полюбили российское мороженое

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Российское мороженое стало популярным в Китае после визита в Поднебесную президента России Владимира Путина в сентябре 2016 года. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал директор Азиатско-Европейского бюро ИА "Синьхуа" Фань Вэйго.

— Он (Путин. — Прим. Лайфа) преподнёс председателю Си Цзиньпину оригинальный подарок — коробку российского мороженого. Сообщения об этом вызвали огромный интерес у китайских интернет-пользователей. Люди наперебой интересовались, где же можно купить это российское мороженое, — рассказал китайский журналист.

Вэйго рассказал, что теперь этот вопрос уже не так актуален, ведь холодное лакомство из России разных марок и разных производителей продаётся сейчас по всему Китаю.