Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

Кроме того, глава государства поручил разработать проект расселения ветхого жилья в регионе.

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить программу развития Сахалинской области. Для этого в регион будет направлена комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств и ведомств.

— Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья. — Прим. Лайфа) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина, — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвящённом развитию Дальнего Востока на период до 2025 года.