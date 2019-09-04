Глава Минтруда оценил идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Сокращение рабочей недели до четырёх дней возможно, но в долгосрочной перспективе, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях ВЭФ во Владивостоке.
— Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это всё достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива, — пояснил он в разговоре с журналистами.
Топилин добавил, что важно, чтобы доходы россиян повышались, однако пока рывка нет. Он также не исключает, что введение четырёхдневки возможно в отдельных отраслях, где есть возможность удалёнки.
Сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По мнению Максима Орешкина, чтобы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.