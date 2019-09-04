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Регион
Опубликовано 4 сентября 2019, 16:36

Глава Минтруда оценил идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Сокращение рабочей недели до четырёх дней возможно, но в долгосрочной перспективе, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях ВЭФ во Владивостоке.

Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это всё достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива, — пояснил он в разговоре с журналистами.

Топилин добавил, что важно, чтобы доходы россиян повышались, однако пока рывка нет. Он также не исключает, что введение четырёхдневки возможно в отдельных отраслях, где есть возможность удалёнки.

Сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По мнению Максима Орешкина, чтобы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.

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Янковская Ольга
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