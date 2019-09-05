МИД России предложил Японии полную отмену визового режима
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Россия предлагает Японии перейти на полностью безвизовый режим. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также отметил, что летом Токио уже объявил о принятии мер по облегчению въезда для некоторых категорий россиян.
— Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима, — цитирует ТАСС Моргулова.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Сегодня он примет участие в пленарном заседании ВЭФ. С ним также встретится президент РФ Владимир Путин.
Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвёл итоги первого дня ВЭФ.