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Опубликовано 5 сентября 2019, 00:53

МИД России предложил Японии полную отмену визового режима

Фото © Flickr / Bryan Jones&nbsp;

Фото © Flickr / Bryan Jones 

Россия предлагает Японии перейти на полностью безвизовый режим. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также отметил, что летом Токио уже объявил о принятии мер по облегчению въезда для некоторых категорий россиян.

Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима, — цитирует ТАСС Моргулова.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Сегодня он примет участие в пленарном заседании ВЭФ. С ним также встретится президент РФ Владимир Путин.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвёл итоги первого дня ВЭФ.

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Вера Павлова
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