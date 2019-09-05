Минкомсвязи сообщило о планах локализации производства Huawei в России
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Минкомсвязи России планирует до конца текущего года договориться с китайской стороной о локализации производства части компонентов компании Huawei на территории РФ. Об этом в ходе Восточного экономического форума журналистам сообщил глава ведомства Константин Носков.
Он также отметил, что переговоры с китайской стороной по этому вопросу уже ведутся. Однако, по его словам, никаких знаковых шагов в этом направлении пока нет.
— Естественно, мы заинтересованы в максимальной локализации у нас (на территории РФ. — Прим. Лайфа), — добавил Носков.
Ранее в ходе ВЭФ заявили о подписании соглашения о строительстве международного центра ядерных технологий в Приморье.
Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также международные бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.