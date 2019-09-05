ООН: В КНДР продолжают действовать секретные лагеря для политзаключённых

По данным доклада Организации Объединённых Наций, в стране систематически нарушаются права человека и нет свободы слова.

В Северной Корее функционируют секретные лагеря для политических заключённых, где люди содержатся в ужасных условиях. Об этом сообщил спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в КНДР Томас Охеа Кинтана в своём докладе, опубликованном на сайте организации.

— Ситуация в области прав человека в КНДР остаётся крайне серьёзной. Продолжают функционировать в условиях полной секретности лагеря для политических заключённых, в которых в наихудших условиях содержится большое число человек, — пишет Кинтана.

Он также отметил, что в стране отсутствует свобода слова и мнения, а в отношении граждан действует система контроля, наблюдения и наказания.

В то же самое время представитель ООН сообщил о важности шагов, предпринятых властями Северной Кореи и других стран мира, заинтересованными в нормализации ситуации на Корейском полуострове. В том числе в направлении предупреждения наращивания ядерного вооружения КНДР.