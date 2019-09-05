Благодаря профилактике смертность от гриппа в России снизилась за последнее десятилетие более чем в 20 раз. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

— В 20 раз снизилась смертность от гриппа за последние 10 лет, а также существенно снизилась заболеваемость от гриппа и его сопряжённых состояний, — отметила она.

По словам Скворцовой, в 2018 году почти половина россиян были привиты от сезонного гриппа. И в этом году активная работа по профилактике инфекционных заболеваний, включая диспансерные наблюдения, иммунопрофилактику и вакцинацию, продолжается.

При этом национальный календарь прививок будет расширяться дальше, подчеркнула министр.