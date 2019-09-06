Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по России

Президент России Владимир Путин в ходе последнего дня Восточного экономического форума выразил надежду, что ставка по ипотечному кредитованию по стране будет снижаться.

Он также заявил, что цель правительства — заняться снижением ставки по ипотеке.

— Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого пилота здесь двухпроцентного, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране, — заявил глава государства.

Путин анонсировал введение ставки по ипотечному кредитованию для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Он предложил распространить программу как на первичный рынок недвижимости (возводимые застройщиками объекты), так и на частные дома для тех, кто воспользовался программой "Дальневосточный гектар".