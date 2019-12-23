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#домашниеживотные#собаки#подборки#питомцы

Начните день с улыбки: 10 смешных кадров с собаками от пользователей Twitter

Парень с ником Jerrypleasure попросил своих читателей поделиться с ним последними фото или видео с собаками, сохранёнными в галерее телефона. Твит стал вирусным, и сейчас на него отвечают пользователи со всего мира. В подборке ниже — 10 самых уморительных кадров.

сегодня в 09:00
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Видео © Twitter/Jerrypleasure

Пожалуйста, ответьте на этот твит последним фото или видео собаки, которое вы сохранили на своём телефоне. Я начинаю:

Jerrypleasure

Видео © Twitter/Jerrypleasure

Похоже, он хороший мальчик. Молю, дайте ему вкусняшку!!

AleXandroX0

Фото © Twitter/lordshizu

А этот вот застрял

LiliMarcotte

Фото © Twitter/LiliMarcotte

Когда давно не видел хозяина

Видео © Twitter/marlonmusique

Хочу, чтобы меня преследовали только такие призраки

Geeeezelouise

Фото © Twitter/morbidedith

Шляпка из новой коллекции

Фото © Twitter/gjnapoh

Из-за вас я теперь мокрый, человеки

JeremyLucia

Фото © Twitter/JeremyLucia

Мой орешек!!!

StephanoBaxley

Фото © Twitter/Taylor_Knox13

Спа для пушистых

Видео © Twitter/jimmiemyers

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Tammy Hornback

Фото © Twitter/CorinnaKopf

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