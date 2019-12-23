Начните день с улыбки: 10 смешных кадров с собаками от пользователей Twitter

Пожалуйста, ответьте на этот твит последним фото или видео собаки, которое вы сохранили на своём телефоне. Я начинаю:
Похоже, он хороший мальчик. Молю, дайте ему вкусняшку!!
AleXandroX0
Фото © Twitter/lordshizu
А этот вот застрял
Фото © Twitter/LiliMarcotte
Когда давно не видел хозяина
Видео © Twitter/marlonmusique
Хочу, чтобы меня преследовали только такие призраки
Geeeezelouise
Фото © Twitter/morbidedith
Шляпка из новой коллекции
Фото © Twitter/gjnapoh
Из-за вас я теперь мокрый, человеки
Фото © Twitter/JeremyLucia
Мой орешек!!!
StephanoBaxley
Фото © Twitter/Taylor_Knox13
Спа для пушистых
Видео © Twitter/jimmiemyers
ЛУЧШИЙ водитель Uber в мире!
Tammy Hornback
Фото © Twitter/CorinnaKopf
Пёс сорвал фотосессию хозяев, но вышло так смешно, что кадры стали вирусными