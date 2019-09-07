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Регион
Опубликовано 7 сентября 2019, 17:33

Квят победил напарника на самой быстрой трассе "Формулы-1"

Фото © Twitter/ToroRosso

Фото © Twitter/ToroRosso

На Гран-при Италии российский пилот будет стартовать с 13-й позиции, а его партнёр по команде — из хвоста пелотона.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Италии "Формулы-1". Новый партнёр россиянина по команде Пьер Гасли занял лишь 15-е место, но стартовать будет ещё ниже из-за штрафа.

Квят в течение всех тренировок обгонял напарника, а по итогам одной из практик даже занял шестое место в итоговом протоколе. В квалификации российский гонщик тоже мог побороться за более высокие места, однако неверно выбранный момент выхода на трассу помешал ему показать более быстрый круг и пройти в третий сегмент.

Впрочем, в решающей десятиминутке случился ещё больший хаос. В первой части сегмента Кими Райкконен разбил машину, из-за чего сессия была приостановлена. А когда гонщики вновь увидели зелёные флаги, произошла парадоксальная ситуация: только два пилота смогли уйти на быстрый круг, а остальные не успели пересечь стартово-финишную черту до клетчатого флага, лишив себя итоговой попытки.

В итоге первое место вторую неделю подряд досталось Шарлю Леклеру из Ferrari. Вторым и третьим будут стартовать гонщики команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Гонка на легендарной трассе Монца состоится завтра, 8 сентября, начало — в 16:10 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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