Квят победил напарника на самой быстрой трассе "Формулы-1"
Фото © Twitter/ToroRosso
На Гран-при Италии российский пилот будет стартовать с 13-й позиции, а его партнёр по команде — из хвоста пелотона.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Италии "Формулы-1". Новый партнёр россиянина по команде Пьер Гасли занял лишь 15-е место, но стартовать будет ещё ниже из-за штрафа.
The start of FP3 has been delayed as track repairs from the F3 race are being made.#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/nCNoK3E7ht— Toro Rosso (@ToroRosso) September 7, 2019
Квят в течение всех тренировок обгонял напарника, а по итогам одной из практик даже занял шестое место в итоговом протоколе. В квалификации российский гонщик тоже мог побороться за более высокие места, однако неверно выбранный момент выхода на трассу помешал ему показать более быстрый круг и пройти в третий сегмент.
Впрочем, в решающей десятиминутке случился ещё больший хаос. В первой части сегмента Кими Райкконен разбил машину, из-за чего сессия была приостановлена. А когда гонщики вновь увидели зелёные флаги, произошла парадоксальная ситуация: только два пилота смогли уйти на быстрый круг, а остальные не успели пересечь стартово-финишную черту до клетчатого флага, лишив себя итоговой попытки.
Incredible scenes!— Formula 1 (@F1) September 7, 2019
Leclerc and Sainz get past the start/finish line before the clock stops, everyone else doesn't make it in time! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eKAqYy33Xm
В итоге первое место вторую неделю подряд досталось Шарлю Леклеру из Ferrari. Вторым и третьим будут стартовать гонщики команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
QUALIFYING CLASSIFICATION*— Formula 1 (@F1) September 7, 2019
*Stewards are investigating the climax to Q3#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kH58mbohwd
Гонка на легендарной трассе Монца состоится завтра, 8 сентября, начало — в 16:10 по московскому времени.