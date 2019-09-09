В России предложили установить минимальную цену на сигареты

Эта мера должна способствовать снижению числа контрафакта в стране. Предполагается, что стоимость будет устанавливать не производитель, а государство.

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал о предложении ввести в России единую минимальную цену на табак, сообщает "Парламентская газета".

— Законопроект, который мы внесём, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС. Всё это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену, — сказал Катасонов.

Отмечается, что цену будет устанавливать государство, а не производитель, как сейчас.

Катасонов также отметил, что такие изменения помогут снизить количество контрафакта и контрабанды, которые поступают из ближнего зарубежья. По его оценке, только за прошлый год объём нелегальной продукции составил 80% рынка и принёс убыток федеральному бюджету на сумму около 50 миллиардов рублей.

— Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у неё такого инструмента нет, — поделился он.