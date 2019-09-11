Посол в США пообещал, что РФ сделает всё для воссоединения Виктора Бута с семьёй

Он также призвал общественность уделять больше внимания незаконному заключению россиян под стражу за границей.

Российская сторона сделает всё возможное для воссоединения с семьёй находящегося под стражей в США россиянина Виктора Бута. Об этом 10 сентября журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол встретился с супругой россиянина Аллой Бут, которая приехала в США, чтобы посетить мужа в тюрьме в штате Иллинойс 18–19 сентября. Это будет первая встреча семьи с 2012 года.

Посол также отметил, что диппредставительство рассматривает разовую встречу родственников только как промежуточный шаг.

— Будем и дальше оказывать консульское содействие, обеспечивать поддержку, пока россиянин не будет освобождён и не сможет спокойно вылететь в Москву, — подчеркнул Антонов.

Он также добавил, что российской стороне удалось добиться увеличения количества свиданий Виктора Бута с семьёй до четырёх в неделю.

При этом он призвал уделять больше внимания незаконно заключённым за границей россиянам. Он пообещал всяческую поддержку в подобных случаях со стороны диппредставительства РФ.