Посол в США пообещал, что РФ сделает всё для воссоединения Виктора Бута с семьёй
Виктор Бут. Фото © AP Photo / Apichart Weerawong
Он также призвал общественность уделять больше внимания незаконному заключению россиян под стражу за границей.
Российская сторона сделает всё возможное для воссоединения с семьёй находящегося под стражей в США россиянина Виктора Бута. Об этом 10 сентября журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол встретился с супругой россиянина Аллой Бут, которая приехала в США, чтобы посетить мужа в тюрьме в штате Иллинойс 18–19 сентября. Это будет первая встреча семьи с 2012 года.
Посол также отметил, что диппредставительство рассматривает разовую встречу родственников только как промежуточный шаг.
— Будем и дальше оказывать консульское содействие, обеспечивать поддержку, пока россиянин не будет освобождён и не сможет спокойно вылететь в Москву, — подчеркнул Антонов.
Он также добавил, что российской стороне удалось добиться увеличения количества свиданий Виктора Бута с семьёй до четырёх в неделю.
При этом он призвал уделять больше внимания незаконно заключённым за границей россиянам. Он пообещал всяческую поддержку в подобных случаях со стороны диппредставительства РФ.
Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что он якобы планировал убийства американцев.