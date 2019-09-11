Шумахер пришёл в сознание после лечения стволовыми клетками

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы головы, полученной ещё в 2013 году.

Ранее стало известно, что выдающегося гонщика Михаэля Шумахера тайно перевезли на лечение из Швейцарии в парижскую клинику. Теперь издание Le Parisien опубликовало новые подробности: гонщик пришёл в сознание.

— Могу подтвердить, что Шумахер поступил к нам и сейчас находится в сознании, — приводятся слова источника.