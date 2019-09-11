Онищенко назвал "скотинизацией" предложение учёного есть человеческое мясо

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил Магнусу Содерлунду об этических нормах.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение шведского учёного о возможности употребления человеческого мяса в пищу.

— Скотинизация шведов, от слова "скотина", не в плане ругательства, она уже давно перешагнула естественные нормы. Во-первых, есть духовные, нравственные критерии, когда это запрещено этическими нормами. И хотя человек является хищником, в процессе своей эволюции он никогда не занимался самоедством, — сказал Лайфу Онищенко.

По его словам, это каннибализм — болезнь, которой должен заниматься психиатр.

— Товарищ Магнус явно не учёный, потому что существует такое понятие, как научная этика, явно там психически нездоровый человек, — добавил он.