Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка заявила, что возможны иные варианты решения конфликта.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в Прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело в отношении томского подростка, который ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка.
— У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жёсткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребёнку и отстоять его права, — процитировала Кузнецову её пресс-служба.
По словам омбудсмена, мальчик мог находиться в состоянии шока. И в данной ситуации возможны другие варианты решения конфликта, которые минимально травмируют моральное состояние подростка.
— У мальчика и так трагедия, ещё и это уголовное преследование. На одной чаше весов — капот автомобиля, на другой — боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишение свободы. Страшно себе представить, что переживает ребёнок и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории, — заявила Кузнецова.
Также уполномоченный при президенте РФ обратилась в местную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности водителя, который задавил щенка подростка.
Напомним, в Томске завели уголовное дело на подростка, который ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка. Мужчина оценил свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей.