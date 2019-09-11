Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка заявила, что возможны иные варианты решения конфликта.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в Прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело в отношении томского подростка, который ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка.

— У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жёсткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребёнку и отстоять его права, — процитировала Кузнецову её пресс-служба.

По словам омбудсмена, мальчик мог находиться в состоянии шока. И в данной ситуации возможны другие варианты решения конфликта, которые минимально травмируют моральное состояние подростка.

— У мальчика и так трагедия, ещё и это уголовное преследование. На одной чаше весов — капот автомобиля, на другой — боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишение свободы. Страшно себе представить, что переживает ребёнок и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории, — заявила Кузнецова.

Также уполномоченный при президенте РФ обратилась в местную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности водителя, который задавил щенка подростка.