Москалькова оценила идею введения рабочей четырёхдневки

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала предложение о введении четырёхдневной рабочей недели, пояснив, что сокращение трудовых будней не может произойти без специальных исследований.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена, — заявила омбудсмен журналистам.