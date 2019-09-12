Москалькова оценила идею введения рабочей четырёхдневки
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала предложение о введении четырёхдневной рабочей недели, пояснив, что сокращение трудовых будней не может произойти без специальных исследований.
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена, — заявила омбудсмен журналистам.
Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.